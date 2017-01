No planten palma aceitera en la selva de Camerún

Inversores de Nueva York proyectan plantar aceite de palma en la selva de Camerún. Con esta idea, diplomáticos norteamericanos habrían incluso presionado en ese país al gobierno. Pero la población quiere impedir la deforestación a gran escala. Ayuda a detener las plantaciones definitivamente.

“Han arrasado todo con las topadoras, mis cuatro hectáreas de tierras están destruidas. Me siento condenado a muerte, todo lo que tenía es esta parcela de tierra”, cuenta un habitante de la selva de Camerún.

En medio de la selva al sudeste de Camerún, rodeados de cuatro áreas protegidas, los inversores norteamericanos querían hacer una plantación industrial de palma aceitera en 73.000 hectáreas de tierras.

Ya en 2009 el grupo de empresas Herakles Farms de Nueva York mediante su filial SG Sustainable Oils Cameroon Ltd. (SGSOC) firmó un contrato con una duración de 99 años sin informar a las personas que habitan la zona.

Desde el inicio el proyecto de Herakles Farms – SGSOC se asentó sobre mentiras, contratos fraudulentos, permisos dudosos y prácticas ilegales, escribe una coalición internacional de organizaciones ambientales.

Para imponer el proyecto intervino clandestinamente el gobierno de los EEUU ante el de Camerún. Presionó a tres ministros y al presidente Paul Biya, escribe el Oakland Institute de California en el estudio “Backroom Bullying” (algo así como “Intimidación en la trastienda”).

El presidente Biya cedió aparentemente a la presión de los norteamericanos. En 2013 concedió a la empresa un un contrato provisional de arrendamiento por casi 20.000 hectáreas de tierras con una duración de 3 años. Pero a consecuencia de la resistencia de los habitantes y de personas de todo el mundo, la empresa sólo pudo talar hasta ahora 882 hectáreas de selvas.

Ahora existe la oportunidad de acabar definitivamente con el proyecto de palma aceitera y las talas. En noviembre se cumple el plazo del contrato temporal. Por favor, ayuda a preservar el hogar de personas y animales, entre los que también se encuentran especies protegidas como el chimpancé y otros primates.

Más información

En inglés

Boletín de prensa y vídeo de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) "Palm Oil Plantation in Cameroon: An Opportunity to Stop “The Wrong Project in the Wrong Place” (“Plantación de palma aceitera en Camerún: una oportunidad para detener “El proyecto equivocado en el lugar equivocado”), de octubre 2016.

Estudio "Backroom Bullying" del Oakland Institute de Septiembre 2016

Artículo de Greenpeace "Herakles Farms project rears its ugly head again" (“Proyecto de Herakles Farms asoma su fea cabeza otra vez”) de noviembre 2015

Petición de Salva la Selva “Ayuda a ambientalistas en Camerún” de octubre de 2014

CNBC "The life and death of a master of the universe" (Vida y muerte de un máster del universo” de junio 2014

Estudio "Herakles Exposed: The Truth behind Herakles Farms False Promises in Cameroon" (Heracles expuesto: la verdad detrás de las falsas promesas de Herakles Farms en Camerún) del Oakland Institute de septiembre 2012

Artículo de IPS "Kamerun: 'Herakles Farms' setzt Palmölplantagenprojekt aus" (Camerún: ‘Herakles Farms’ abandona proyecto de plantaciones de palma aceitera) de mayo 2013

En alemán

Artículo en Zeit "Wald in Kamerun: Die Gier nach Palmöl bedroht auch Afrikas Wälder" (“Bosque en Camerún: la codicia de aceite de palma también amenaza los bosques de África”) de noviembre 2011

Comunicado de prensa de Rettet den Regenwald "Deutliches Zeichen gegen Regenwaldrodung in Kamerun" (“Señales claras contra la tala de selvas en Camerún) de junio 2011